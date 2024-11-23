Halk sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Altıeylül’den sonra Karesi ilçesinde de fırın denetimleri gerçekleştirdi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın halk sağlığı için ekmek fırınlarında yaptıkları denetimler devam ediyor. Karesi bölgesindeki fırınlara yönelik yapılan denetimlere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Bülent Mavuk da katıldı.

Halkın güvenilir gıda tüketmesi için gece gündüz demeden çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Mavuk, denetimlerin 20 ilçede devam edeceğini dile getirdi. Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile iş birliği içinde yapılan denetimlerde ruhsat, depo ve üretim kontrolleri gerçekleştirildi. Üretim ve satış alanlarında tespit edilen eksikliklerle ilgili işletmeleri uyaran ekipler; gramaj, hijyen ve fiyat kontrollerini de yaptılar.