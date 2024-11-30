Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “Günaydın Çorbası” projesiyle yaklaşık 25 bin kişinin içini ısıttı.BALIKESİR (İGFA) - Sıcak çorbalarını içerek okullarına giden öğrencilerin yanı sıra sabahın erken saatlerinde işlerine giden pek çok vatandaş da sıcak çorbayla güne başladı.

Günden güne derinleşen ekonomik krizin etkilerine karşı vatandaşların yanında olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “Balıkesir’de yaşayan hiçbir öğrenci okula aç gitmeyecek” diyerek “Günaydın Çorbası” projesini başlattı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın hayata geçirdiği proje Balıkesirlilerden büyük ilgi gördü. Kurtdereli Spor Salonu önünde ve Orman Bölge Müdürlüğü’nün yanında iki ayrı noktada başlatılan çorba dağıtımlarından bugüne kadar yaklaşık 25 bin kişi yararlandı.

GÜNLÜK YAKLAŞIK BİN KİŞİ FAYDALANIYOR

Balıkesir’de yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için yaptığı çalışmalarla öne çıkan Başkan Akın, öğrenciler için de tüm imkânları seferber ediyor. Sabahın erken saatlerinde okula giden öğrenciler için çorba ve ekmek ikramında bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmeti başladığı günden bu yana yoğun ilgi gördü. Her sabah saat 07.00 itibarıyla iki ayrı noktada başlayan çorba ikramı, başta öğrenciler olmak üzere günün erken saatlerinde işlerine giden 7’den 70’e tüm Balıkesirlilerin içini ısıttı. Günlük yaklaşık bin kişinin faydalandığı çorba ikramının gelen talepler doğrultusunda yeni noktalarda da yapılması hedefleniyor.