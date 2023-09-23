Sürdürülebilir bir kent için çevreci yatırımlarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; “Gelecek Enerjini Koru” teması ve “Şehrini Keşfet” sloganıyla Avrupa Hareketlilik Haftası’nı kutluyor.BALIKESİR (İGFA) - Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan “Avrupa Hareketlilik Haftası” kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Kamusal alanların vatandaşlar tarafından daha aktif kullanımının sağlanması ile sürdürülebilir ulaşım türlerinin yaygınlaşmasının önemine dikkat çeken hafta kapsamında Edremit İlçesi Altınkum Mahallesi’nde oluşturulan alanda bisiklet sürüşünden farkındalık eğitimlerine, trafik eğitimlerinden çocuk atölyelerine kadar birçok aktivite gerçekleştirildi.

BİSİKLET SÜRDÜLER “Hayatına Hareket Kat” sloganıyla düzenlenen ve çocukların büyük ilgi gösterdiği Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamaları rengarenk görüntülere sahne oldu. Sıfır atık eğitimlerinin de verildiği etkinlikte Otomobilsiz Kent Günü de kutlandı. Bu kapsamda Edremit, Altınkum Mahallesi Atatürk Caddesi trafiğe kapatılarak bisiklet sürüşü yapıldı. Etkinliklere Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Birol Şahin ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akif Şencan da katıldı.