Vatandaşların sineksiz bir yaz geçirmesini sağlamak amacıyla haşereyle mücadele işlemlerini bayram tatilinde de sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; hem karadan hem de ZİHA'larla havadan müdahaleyle haşereye geçit vermiyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; temiz bir çevre, sağlıklı bir toplum anlayışıyla vatandaşların yaz sezonunu huzurla geçirmesini sağlamak amacıyla 20 ilçe belediyesi ile koordineli olarak haşereyle mücadele çalışmalarını bayram tatilinde de aralıksız sürdürdü. Bu kapsamda il genelinde sivrisinek ve karasinek larvalarına yönelik larva ilaçlama çalışmalarının yanı sıra; erişkin sivrisineklerin konaklama alanlarında da uçkun mücadele çalışmaları sürdüren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, araçlarla ulaşılamayan noktalarda da Zirai Drone (ZİHA) ile larvasit uygulamaları yapıyor.

HEM KARADAN HEM DE HAVADAN MÜCADELE

Kış sezonu boyunca; kaynak tarama ve ergin sivrisineklerin konakladığı kanalizasyon hatlarında sıcak sisleme çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle beraber larva kaynaklarını tespit ederek yerinde ve anında müdahalede bulunuyor. Bu kapsamda; bir yandan karadan fosseptikler, rögarlar, inşaat bodrum suları, çöp konteynerleri ilaçlanırken bir yandan da zirai drone ile havadan dere yatakları, bataklıklar ve sazlık alanlarda haşereyle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi; Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı, Sağlık Bakanlığının da ruhsatlandırdığı biyosidal ilaçlar ile yaz sezonu boyunca ilçe belediyeleriyle koordineli olarak haşereyle mücadele çalışmalarına aralıksız devam edecek.