Kurban Bayramı’nı ve yaz tatilini geçirmek için Balıkesir’i tercih eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını hayranlıkla izlediklerini ve Türkiye’ye örnek bir belediyeciliğin yapıldığını altını çizerek vurguluyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, zabıtadan fen işlerine, çağrı merkezinden BASKİ’ye, sahil düzenleme çalışmalarından otobüs terminallerine, kurban kesim noktalarından haşere ile mücadeleye kadar birçok noktada 9 günlük Kurban Bayramı’na hazır. Büyükşehir Belediyesi, mavi bayraklı plajlarıyla ünlü Balıkesir’i tercih edeceklerin daha konforlu bir tatil deneyimleyebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Edremit’in Güre Mahallesi Orman Kampı olarak bilinen bölgede, 4 kilometrelik sahil düzenleme çalışmaları tamamlandı. Güre Orman Kampı Sahili; duşa kabinden iskeleye, bisiklet yolundan yürüyüş yoluna, ışıklandırmadan kent mobilyasına kadar farklı dokunuşlar yapılarak yeni bir yüze kavuşturuldu. Ayrıca BASKİ ekipleri, olası büyük arızalara karşı ekipman ve malzemeleriyle 20 ilçede teyakkuzda bekliyor.

Özellikle tatil için yılladır Balıkesir’in sahillerini tercih eden turistler, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarının belediyecilik adına örnek alınması gerektiğini vurguluyor. Sahilde gazetecilere röportaj veren İstanbullu bir vatandaş, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Burası çok güzel şeylere layık ama burada ideoloji var. Halkın bu ideolojiyi yenmesi gerekiyor. Bir İstanbullu olarak 5 yıldan beri İstanbul’da hizmet görmüyorum ama şuraya geldim 2 seneden beri saygıyla sevgiyle çok büyük teşekkür ediyorum. Hakikaten mükemmel yapılmış ellerine kollarına sağlık, işçisinden en büyük makamına kadar teşekkür ediyorum. İdeoloji değil, hizmet kazanmalı bunu böyle bilsinler” açıklamasında bulundu.