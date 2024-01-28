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Balıkesir’de Jandarma ekipleri kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını il genelinde toplam 2 Bin 325 sokak hayvanına sulama ve beslenme yaptı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kış mevsiminde, günlük hayata olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının beslenmesi ve sokak hayvanları için farkındalık faaliyetleri maksadıyla Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, İlçe Jandarma Komutanlıklarına ait Asayiş ve Trafik ekipleri tarafından Balıkesir il genelinde can dostları olan sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi yapıldı.

Jandarma ekipleri bu besleme çalışması sırasında bin 450 köpek ve 875’i kedi olmak üzere toplam 2 Bin 325 sokak hayvanına mama ve su tedariki yapıldı.