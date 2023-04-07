Balıkesir’de jandarma il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli şahsı gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ve ateşli silah ve mühimmatlar ele geçirildi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Altıeylül, Edremit, Gömeç, Gönen ve İvrindi İlçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve bulundurduğu tespit edilen 14 şüphelinin araç ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 426 gram toz esrar, 150 gram kubar esrar, 65 gram marihuana, 26 gram metamfetamin, bin 89 adet sentetik uyuşturucu hap, 100 gram kenevir tohumu, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 9 adet fişek ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.