Tahmini Okuma Süresi: dakika

“Hava yolunu, halkın yolu yaptık” diye övünen Balıkesir’de iktidar 76 milyon lira harcayarak Balıkesir Merkez Havalimanı’nı yaptı. Ancak, havalimanı kurulduğu günden bu yana ticari bir tek uçak, bir tek yolcu göremedi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü şimdi de havalimanında yıpranmayı gidermek için milyonlarca liralık yeni bir “onarım” ihalesi yaptı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı’dan sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü şimdi de havalimanında yıpranmayı gidermek için milyonlarca liralık yeni bir “onarım” ihalesi yaptığını belirtti.

“Hava yolunu, halkın yolu yaptık. Türkiye’nin her yerine havalimanı açıyoruz” diyerek övünen iktidar, Balıkesir’de 76 milyon lira harcayarak Balıkesir Merkez Havalimanı’nı yaptı. Ancak, havalimanınayıllardır ticari bir uçak ve bir yolcu inmedi. Üç yıl önce tamamlanan, bu havalimanında, milyonlarca liralık yeni bir onarım ihalesi yapıldı.

CHPGenel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, TBMM’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçesine ilişkin konuşmasında çarpıcı bilgiler verdi.

Bunlardan biri Balıkesir Merkez Havalimanı’nın akıbetiyle ilgiliydi.Buna göre, iktidar Edremit’te Koca Seyit Havalimanı olmasına rağmen 2016yılında Balıkesir’e bir havalimanı yapma kararı aldı. Yolcu sayısı 1 milyon olarak hedeflenen ve proje tutarı 30 milyon lira olarak belirlenen bu havalimanı 2019 yılında 76 milyon lira harcanarak yapıldı.2020 yılındahizmete açılan havalimanına yıllardır bir tek ticari uçak ve yolcu inmedi.

KAĞITTAN UÇAĞA BENZİYEN TERMİNAL

Havayolu şirketlerinin de tercih etmediği Balıkesir Merkez Havaalanı ile ilgili olarak Karasu şöyle dedi:

“Beceriksizlik ve israf deyince ilk akla Afyon Zafer Havalimanı geliyor.Ama bir de Balıkesir Merkez Havalimanı var!İktidarınız Edremit’te Koca Seyit Havalimanı olmasına rağmen, 2016’da 1 milyon yolcu hedefiyle yeni bir havalimanı daha yapmaya karar verdi. ‘Hedef belirlenmesi yanlış’ denildi; ‘Bütün bölgeye hizmet verecek’ dediniz.İnşaat 2019’a kadar sürdü, 2020’de açıldı.Başlangıçta 30 milyon olarak belirlenen maliyet, 76 milyon liraya fırladı.Ama Balıkesirlinin ticari uçaklar yerine alanda gördüğü tek şey, çatısı kağıt uçağa benzeyen terminal binası oldu.Bu yıl havalimanına tek bir ticari uçak inip kalkmadı, bir yolcu gelmedi”

ONARIM İHALESİ YAPILDI

Kuş uçmaz kervan geçmez deyimini hatırlatan Balıkesir Merkez Havaalanı’nda savurganlık ise ara vermeden devam etti. Teknik uzmanından güvenliğe kadar personel ekibinin olduğu havalimanı için Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 19 Aralık’ta milyonlarca liralık onarım ihalesi yaptı. Konuşmasında bu konuya da dikkat çeken Karasu, “Kamu kaynakları nasıl peşkeş çekiliyor görüyor musunuz?” diye sordu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun da hazır bulunduğu TBMM’de havalimanının bu durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.