Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın sokaktaki can dostların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik hizmetlerine bir yenisi daha eklendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin atölyelerinde dayanıklı ve ergonomik olarak tasarlanan kedi evleri, sokaktaki canlara yuva oluyor.BALIKESİR (İGFA) - Can dostların her fırsatta yanında olan ve “Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz” projesiyle Türkiye’ye örnek bir çalışmayı hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde sokak kedileri de yeni yuvalarına kavuşuyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında belediyenin atölyelerinde üretilen kedi evlerinin, şehirdeki kedi popülasyonunun yoğun olduğu yerlere kurulumu gerçekleştirildi.

AKIN: “ONLAR BİZE EMANET”

Gençlerden gelen talep doğrultusunda Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsünde bulunan sokak hayvanlarının bakımını üstlenen Başkan Akın, can dostların yaşamını iyileştirmek için tüm imkânlarını seferber ediyor. Sokakta yaşayan her bir patili dostun yanında olduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak her canlının en iyi şartlarda yaşamını sürdürmesi için imkânlarımızı seferber ediyoruz. Can dostlarımıza karşı sorumluluklarımızın farkındayım. Onlar bize emanet ve en büyük sevgiyi de onlardan alıyoruz. Daha önce başlattığımız sahiplendirme projemiz kapsamında her türlü desteği veriyoruz. Veterinerlik desteği, mama desteği gibi neye ihtiyaç varsa sağlıyoruz. Kedi evleri projemizle belediyemiz bünyesinde üretilen konforlu, dayanıklı ve ergonomik yapıdaki kedi evlerini şehrimizin dört bir yanına yayıyoruz” diyerek, bu kedi evlerinde beslenmeden temizliğe düzenli ve periyodik kontrollerin de yapılacağını dile getirdi.

ZORLU ŞARTLARA DAYANIKLI

Kış aylarının zorlu hava koşullarına dayanıklı ve ergonomik olarak tasarlanan kedi evleri, şehir dokusuna uyumlu ve dayanıklı olarak üretildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Kedi Evleri Projesi’ kapsamında hazırlanan çalışma ile evler; Avlu Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Değirmen Boğazı, Toplu Taşıma Merkezi gibi alanlara kurulumları gerçekleştirildi. Bu proje sayesinde şehirdeki kedi popülasyonunun güvenli, korunaklı ve sağlıklı bir ortamda yaşamaları hedefleniyor.

HİJYENİK ORTAMDA DÜZENLİ BESLENME DESTEĞİ

Sokakta yaşayan sevimli dostların kendilerini güvende hissedebileceği kedi evleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından düzenli aralıklarla temizlenecek. Gerekli hallerde onarım ve yenilenmesi de sağlanacak. Sokaktaki patili dostların rahat imkânlara erişebilmeleri için her şeyin düşünüldüğü proje kapsamında sahipsiz kedilere beslenme ihtiyaçları konusunda da destek verilecek.