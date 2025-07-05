Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kent genelinde trafik sorununun yaşandığı bölgelerde yaptığı çalışmalarla sürücülerin ve yayaların hayatını kolaylaştırıyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatlarıyla Gümüşçeşme Mahallesi 339. Sokak üzerinde bulunan bordürü, Aquapark önüne kadar uzatan ekipler, kazaların da yaşandığı bölgede araç geçişini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kent genelinde modern ve konforlu yollar oluşturan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehir içi trafiği rahatlatmak amacıyla önemli çalışmalara imza atıyor. Özellikle trafik kazalarının yoğun olarak yaşandığı bölgelerde uzman görüşlerine de dayanarak alternatifler oluşturan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül ilçesine bağlı Gümüşçeşme Mahallesi’ndeki 339. Sokakta bulunan bordürü, trafik yardımcı malzemeleriyle Aquapark önüne kadar uzattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmayla birlikte Avlu Yaşam ve Kongre Merkezi’ndeki trafik yoğunluğunun azaltılması ve bölgede yaşanan trafik kazalarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.