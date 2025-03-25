Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençlere verdiği destekle bir kez daha takdir topladı. 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başlatılan sınav ücreti desteği kapsamında, öğrencilerin hesaplarına ödemeler bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı.BALIKESİR (İGFA) - Belediye tarafından karşılanan her oturum için 450 TL tutarındaki sınav ücretleri, gerekli belgeleri eksiksiz şekilde teslim eden ve başvurusu onaylanan öğrencilerin banka hesaplarına aktarıldı.

Eğitimde fırsat eşitliğini hedefleyen bu destek, özellikle ekonomik zorluklar yaşayan aileler için büyük bir rahatlama sağladı.

Başvurular, 6 Şubat – 3 Mart 2025 tarihleri arasında “basvuru.balikesir.bel.tr/yks” adresi üzerinden online olarak alınmış, Balıkesir'de ikamet eden, 25 yaş altı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler bu destekten yararlanma hakkı kazanmıştı.

Destek ödemelerinin yapılmaya başlanmasının ardından, sosyal medya platformlarında çok sayıda öğrenci ve veli, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkürlerini iletti. “Sınav stresi yetmiyormuş gibi bir de maddi sıkıntılarla boğuşuyorduk, bu destek bize moral oldu” ifadeleriyle duygularını paylaşan gençler, eğitim yolculuklarında yanlarında olan belediyeye minnettar olduklarını dile getirdi.

Başkan Ahmet Akın’ın “Eğitimde fırsat eşitliği her bir evladımızın hakkı” sözleriyle duyurduğu bu uygulama, kent genelinde sosyal belediyecilik anlayışının somut bir örneği olarak değerlendirilirken, öğrencilere verilen desteğin yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendireceği vurgulandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, eğitim alanında sunduğu destekleri artırarak sürdürmeyi hedefliyor. Başkan Akın, önümüzdeki dönemde de gençlerin eğitim süreçlerini kolaylaştırmak adına yeni projeleri hayata geçireceklerini belirtti.