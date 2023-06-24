Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG’u şehirde tanıtıyor. Test sürüşüne sunulan TOGG, vatandaşlardan tam not aldı. Sürücüler, TOGG’u test etmeden araç almayın tavsiyesinde bulunuyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın girişimleri ile Balıkesir’e kazandırılan TOGG, vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile karşılanıyor. Balıkesir sokaklarında vatandaşların beğenisine sunulan, sünnet arabası olarak çiçeklerle süslenen TOGG şimdide Tren Garı arkasındaki yeni cadde üzerinde vatandaşların test kullanımına sunuldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin makam aracı olarak kullanılan TOGG’u test etmek isteyen vatandaşlar hafta içi 10.00 - 18.00 saatleri arasında Tren Garı arkasındaki yeni cadde üzerinde açılan standa giderek kayıt yaptırabilirler.

TOGG BİR ARAÇTAN DAHA FAZLASI TOGG aracını kullanma fırsatı bulan sürücüler, “Öncelikle TOGG aracı kullanma imkanı sunduğu için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a çok teşekkür ederiz. Yerli ve milli aracımızı test edebileceğimiz çok güzel bir uygulama olmuş. Aracı kullanarak yaşayarak görmüş olduk. Araba hızlı ve dinamik, çok üst düzey bir teknoloji kullanılmış. Aracı çok beğendik, yol tutuşu, sessizliği, iç dizaynı olsun bizleri çok etkiledi. Alınabilecek en güzel arabalardan birisi. Herkese TOGG’u test etmeden araç almayın diyoruz” açıklamasında bulundular.