AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, 2025 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan Balıkesir'deki projelere ilişkin, "Balıkesir yatırımlarla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bir çekim merkezi olarak ön plana çıkmaya devam edecektir." dedi.ANKARA (İGFA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Öztaylan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Resmi Gazete'de yayımlanan 2025 Yılı Yatırım Programı'nın, her detayıyla vatandaşları Türkiye Yüzyılı ülküsüne bir adım daha yaklaştıracağına inandığını söyledi. Program kapsamında kamu kurumları tarafından yürütülecek projelerin toplam tutarının 10,6 trilyon lira olduğunu aktaran Milletvekili Öztaylan, "Program kapsamında 2025 yılında 3 bin 783'ü ana proje olmak üzere toplam 14 bin 238 proje yürütülmesi öngörülmektedir. 2024 yılında 5 bin 296 adet proje tamamlanmış olup, 2025 Yılı Yatırım Programına 5 bin 61 yeni proje dahil edilmiştir" dedi.

AK Parti hükümetlerinin 2002 yılından bu yana Balıkesir özelinde gerçekleşen tüm kamu yatırımlarının güncel tutarının 572 milyar lira civarında olduğunu dile getiren Öztaylan, hali hazırda devam eden kamu yatırımı toplamının da yaklaşık 50 milyar lira seviyesinde olduğunu kaydetti.

Balıkesir'e, eğitim, sağlık, tarım, ulaştırma ile gençlik ve spor alanlarında yapılan ve yapılacak yatırımları anlatan Öztaylan, "2025 Yılı Yatırım Programında ilimize ait proje bedeli 267 milyar lira olan 100 projeye 52,9 milyar lira sene başı ödeneği tahsis edilmiştir. Önceki yıllarda yaklaşık yüzde 48'i tamamlanan projelerin 2025 yılında sağlanması programlanan ödenek ile yaklaşık yüzde 70'inin tamamlanması beklenmektedir. Yatırım programı proje sayısı bakımından incelendiğinde eğitim sektörü 20, ulaştırma sektörü 19 ve tarım sektörü 17 proje ile en çok desteklenen alanlar olarak öne çıktığı görülmektedir. Hem proje tutarı hem de ödenek açısından bakıldığında ise ulaştırma projeleri öne çıkmaktadır. Balıkesir tüm yatırımlarla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında inşallah bir çekim merkezi olarak ön plana çıkmaya devam edecektir." diye konuştu.