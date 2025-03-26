Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kuvayimilliye’nin başkentine yakışır dev bir iftar organizasyonuyla 20 binden fazla kişiyi Zağnos Paşa Camii Meydanı’ndaki iftar sofrasında buluşturdu.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca farklı noktalarda kurduğu iftar çadırlarında binlerce kişinin aynı sofra etrafında buluşmasına vesile olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ‘Ramazan’ı paylaş, kardeşliği çoğalt’ hedefiyle ihtiyaç sahibi vatandaşları da yalnız bırakmadı.

Her gün farklı bir ilçede düzenlenen iftar programlarında hemşehrileriyle bir araya gelen Akın, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde de 20 binden fazla kişiyle aynı sofrada buluştu.

Birlik ve beraberlik içerisinde Kadir Gecesi’nin manevi huzurunu Zağnos Paşa Meydanında düzenlenen iftar programında Balıkesirli hemşehrileriyle paylaşan Akın, merhametin ve bereketin en yoğun şekilde hissedildiği bu gecede tüm İslam âleminin Kadir Gecesi’nin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Zağnos Paşa Meydanında düzenlenen iftar programına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yanı sıra ilçe belediye başkanları, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, esnaf ve ticaret odalarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 20 binden fazla kişinin katıldığı iftarda konuşan Akın, “Kadir Gecesi’nin manevi iklimini, Balıkesir ailemle birlikte yaşamak için buluştuk. 11 ayın sultanı Ramazan’da Kuvayımilliye’nin başkenti Balıkesir’imize yakışan bir dayanışma örneğini hep birlikte sergiledik. Toplamda 400 bin hemşehrimizle bereket sofralarında buluştuk. Bereketi sadece meydanlarda kurduğumuz iftar sofralarında bırakmadık, bereketi aynı zamanda Balıkesir’imizin 20 ilçesinde ve merkezinden en ücra köşesine kadar evlere de götürdük.” dedi.

“BU SOFRADA HEPİMİZE YER VAR”

Balıkesir’de ayrı gayrı olmadan birlik ve beraberliğin hüküm sürdürdüğü bir iklim yaşandığını belirten Başkan Akın, “Bugün, Balıkesir’in en anlamlı günlerinden biri. Çünkü inanın ki bir arada olmaktan, aynı sofraya oturmaktan daha kıymetli bir şey yok. Aynı sofraya oturamayan insanlar, beraber bir gelecek kuramazlar. Bana kalırsa, Balıkesir de büyük bir sofradır. Ayrımız, gayrımız yok, bu sofrada hepimize yer var.” dedi.

Farklılıkların en büyük zenginlik olduğunu dile getiren Başkan Akın, “Birlikte geçirdiğimiz bu Ramazan ayında birbirimize daha çok selam verdik, sofralarımızı paylaştık, paylaşmanın ne demek olduğunu bir kez daha hatırladık. Ve şimdi, o güzel sabaha, Ramazan Bayramı sabahına yaklaşırken; kalbimde tek bir dilek var. Birbirimizi anlamaktan, birbirimizin elini tutmaktan, farklılıklarımızda zenginlik bulmaktan, birbirimize yakın olmaktan hiç vazgeçmeyelim. Çünkü bayram, sadece takvimdeki bir gün değil… Bayram; yüreğimizdeki yükleri bırakmak, affetmek, umut etmek ve yeniden başlamak demek.” diye konuştu.