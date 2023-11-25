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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi (DGM)24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel, ara tatilde 110 Bin Türk Lirası ve 10 Bin Türk Lirası ödül havuzu bulunan FİFA 2023 ve VALORANT turnuvası düzenledi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Daire Başkanlığı,24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel olarak ara tatilde FİFA 2023 ve VALORANT turnuvası düzenledi. İki gün süren turnuvada il dışından gelen e-sporcular tesise ve dijital donatıma hayran kaldı. 110 bin TL ödül havuzuna sahip VALORANT turnuvasında şampiyonu "Team NVus", ikincisi "Dark Passage" ve üçüncüsü "PCİFİC Esports" takımları oldu. 10.000₺ ödül havuzluFIFA2023 turnuvasının şampiyonu "Bekir Karadağ", ikinci "DoğuşcanKöse" ve üçüncü "Alperen Filiz" oldu. E-sporculara ödüllerini, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Daire Başkanı Yahya Akduman takdim etti.

GENÇLER TESİSE HAYRAN KALDI

“Balıkesir’i Geleceğe Taşıyoruz” sloganıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından Dijital Gençlik Merkezi’nin kurulduğunu ve uluslararası bir gençlik merkez haline geldiğini söyleyen Gençlik Spor Daire Başkanı Yahya Akduman, gençlere, DGM’de hem dijital donanım açısından hem de tesis açısından tüm imkânları sunduklarını dile getirdi. Balıkesir’deki böyle bir ortamı hiçbir yerde parayla dahi bulunamayacağını söyleyen gençler, tüm bu imkânları Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın gençlere bedava sunmasının paha biçilemeyeceğinin altını çizdi.