Bursa Agora Çarşısı esnafı, güncel balık fiyatlarını paylaşırken, hangi balığın pişirilme taktikleriyle ilgili de bilgiler verdi.Esmanur GÜLBAHAR - Onur POLAT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Fiyat yüksekliği sebebiyle vatandaşın balığa eskisi kadar rağbet görmediğini değinerek, “Şu an en çok tercih edilen sardalya balığı, kilosu ise 150 TL. Hamsi çok satılıyor oda 130-150 lira arası. İstavrit 200-220 lira civarlarında. Levrek ve çupraların kilosu ise 180-200 bandında satışa sunuluyor. Doğal deniz çupraları ve levrekleri 900-1000 TL arası. Bako mezgitler 250-300 TL. Minekop var, halk arasında ‘kaya levreği’ yada ‘sarıağız’ denir. Bu balığın kilosu ise şu an 300 lirayı buluyor. Karidesin kilosu ise 350 TL’den satılıyor” dedi.

https://youtu.be/tfGokVwHZpg

HANGİ BALIK FIRINDA, HANGİ BALIK TAVADA PİŞİRİLMELİ?

Balık pişirme tüyoları veren esnaf, “Sardalya balığının ağustos ayının onundan sonra çok güzel ızgarası olur, asma yaprağına sarılıp da ızgarası yapılmalı. İstavrit balığı ise her zaman tava balığıdır. Mısır unu ile kızgın yağda yapılmalı. Hamsi balığına gelince, onun şu an sadece tavası olur. Çupra ve Levrek fırında da pişirilebilir, ızgaraya da olur çünkü yağlı bir balıktır. Mezgit ve karides tavada cızlama olur.” dedi.

Esnafın yaptığı açıklamaya göre, “En yoğun satılan balık, sardalya ve istavrit oluyor. Alım gücü olan vatandaş karides ve kalamar tercih ediyor, alım gücü daha düşük olanlar ise sardalya, istavrit ve hamsi tercih ediyor.” dedi.