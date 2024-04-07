Peygamberler Şehri Şanlıurfa’da Kadir Gecesi dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tarihi ve maneviyatı yüksek alanlarından biri olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı misafirler tarafından ziyaret edilen

Balıklıgöl’de Kadir Gecesi’ne özel olarak Tasavvuf Müziği Konseri düzenlendi.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa’nın sevilen tasavvuf gruplarından olan Grup Dergâh Üyelerinin Balıklıgöl Amfi Tiyatroda verdiği eşsiz tasavvuf müziği konserine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. İlahilere eşlik eden vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

Ramazan Ayı boyunca duaların edildiği, ziyaretlerin yapıldığı tarihi Balıklıgöl’de Kadir Gecesi gibi maneviyatın doruklara ulaştığı bir gecede düzenlenen tasavvuf müziği konseri ve okunan Kuran’ı Kerim Tilavetleri manevi hazzı doruklara çıkarırken vatandaşlar da okunan dualara hep birlikte âmin dediler.

Yaklaşık 2 saat süren Kadir Gecesi Özel Tasavvuf Müziği Konseri süresince Tarihi Balıklıgöl’de birbirinden güzel ilahiler yankılandı. Filistin de yaşanan insanlık dramını anlatan eseri icra eden Grup Dergâh üyeleri vatandaşlardan tam not aldı. Etkinlik hep birlikte Ramazan Ayı’na tekrar kavuşmak üzere edilen dualarla sona erdi.