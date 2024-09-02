Aylardır devam eden balıkta av yasağı nihayet kalktı. Sofralar balık hasretine son verecek.BURSA (İGFA) - 15 Nisan’da başlayan balıkta av yasağı 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla kalktı. Nisan ayına kadar devam edecek olan av sezonu nihayet açıldı. Balıklar tezgâhlardaki yerini alırken balık pazarlarında ise hareketlilik başladı.

15 Nisan 2024 tarihinde başlayan av yasağı 1 Eylül gecesi saat 00.00 itibarıyla sona erdi ve balıkçılar “vira bismillah” diyerek ağlarını denize attı. Yeni sezonun ilk günlerinde balık pazarlarında hareketlilik yaşandı. Bursa Tuzpazarı esnaflarından Yaman Demirci, sezonun bereketli başladığını söyledi. Demirci, “İstavritin kilosu şu an 350 liradan satılıyor. Palamutun tanesi 200 lira, levrek ve çupranın tanesi ise 100’er liradan satılıyor. Tabii sezon yeni açıldı. Bunlar başlangıç fiyatları. Balık bollaştıkça fiyat da düşecektir.” dedi.