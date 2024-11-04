Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan Belediye Başkanı Hilmi Şen ile şoförü Mikayil Çelikkol ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.KIRIKKALE (İGFA) - Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde sabah saatlerinde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile belediye personeli şoförü Mikail Çelikkol, hayatını kaybetti.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, şüpheli şahsın silahıyla birlikte yakalandığı duyuruldu.

Vali Mehmet Makas yaptığı açıklamada, Başkan Şen'in ekibiyle birlikte şantiye sahasına çalışmaya giderken fail tarafından önlerinin kesildiğini, tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi neticesinde 5 yaralının hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Başkan Şen ve şoförü Çelikkol'un ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildiğini ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini belirten Vali Makas, Balişeyh'imizin Kırıkkale'mizin başı sağ olsun. Diğer üç yaralı arkadaşımıza üniversite hastanemizde müdahale ediliyor. Onların hayati tehlikeleri yok. Fail elimizde. İlçe Emniyet Amirliği ekiplerimiz tarafından ele geçirilmiş vaziyette. Suç aleti silahıyla birlikte. Tüm insanlarımızı itidale davet ediyoruz. Adli tahkikat başlamıştır. Başsavcımızın himayelerinde adli kolluk marifetiyle tüm tahkikat yapılacaktır." diye konuştu.

Saldırıyı gerçekleştiren, Belediye Başkanının yeğeni ve eski Balışeyh MHP İlçe Başkanı olan Erdem Şen olduğu öğrenildi.