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Balkan göçmeni ev hanımı Gül Yeniel Muhtar seçilirse; mahallesinde yerel yönetim hizmetlerinin takibinin yanında mahallesine yazlık sinema, tiyatro salonu, kütüphane, özellikle çocuklar için spor alanları ve parklar, aile çay bahçeleri ve ev hanımlarının el işlerini değerlendireceği satış standları oluşturarak, işe başlayacak.İZMİR (İGFA) - 31 Mart yerel seçimlerine yaklaşık 40 gün kala yönetimde söz hakkı isteyen kadınların sayısı, her geçen gün artıyor. Yaklaşık 7000 kişilik nüfusu ve 5000’den fazla seçmeni olan çoğunluğu Balkan göçmeni ailelerin yaşadığı İzmir’in Bornova ilçesi Birlik Mahallesi için aynı zamanda üniversite eğitimine devam eden ev hanımı Gül Yeniel muhtar adayı oldu.

Osmanlı’nın yıkılışı ve 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu sonrası Balkan Türklerinin Yugoslavya - Makedonya bölgesinden Türkiye'ye göç hareketinin dördüncü ve sonuncusu olan, 1955 yılında İzmir’e gelip yerleşen Kırçaova ailesinin kızı ev hanımı Gül Yeniel, doğup büyüdüğü mahallesinin sorunlarını çözmek için Muhtar Adayı oldu.

BİRLİK MAHALLESİNİ KADINLAR YÖNETECEK “Cumhuriyetimizin 100. Yılında; mahallemiz de, bayrağımızın ay yıldızı gibi parlayacak” sloganıyla Muhtarlığa aday olduğuna dikkat çeken Gül Yeniel, AjansCANKA’ ya yaptığı açıklamada; “1969 İzmir Bornova doğumluyum. ilk orta lise tahsilimi Bornova’da tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü ikinci sınıfta eğitimime devam ediyorum. Evli iki çocuk annesi bir ev hanımıyım. Hayatım boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldım ve sosyal sorumluluk, dayanışma çerçevesinde mahallemde bugüne kadar eksikliğini hissettiğim ihtiyaçları gidermek için muhtar adayı oldum. Sadece benim muhtar olmam yeterli olmaz. Mahallemizin sorunlarını ekibimdeki Aza adaylarımız Özcan Çakan, Nezihe Şenal, Gülden Dalmızrak, Hülya Onay, Dilek Erdoğan, Hanife Köse, Erdoğan Yeniel ve Raziye Taşdelen’le birlikte çözeceğiz.

Mahallemizde öncelikli sorunlarımız; çöpler, sokakların temizliği, ilaçlama, sokaklardaki elektrik direkleri, her yeri kaplayan kablolar… Neden mahallemizde yazlık sinema, tiyatro salonu, kütüphane yok? Özellikle çocuklar için spor alanları ve parklar, aile çay bahçeleri ve ev hanımlarının el işlerini değerlendireceği satış standları… Gerek yerel yönetim gerekse devlet birimleriyle iyi ilişkilerde olup, mahallemizin ihtiyaçları için gerekli taleplerimizi iletip takibini yapacağız. “Cumhuriyetimizin 100. Yılında; mahallemiz de, bayrağımızın ay yıldızı gibi parlayacak” dedi. Ata SEVGİ AjansCANKA