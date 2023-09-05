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Kosova’da düzenlenen Büyükler Balkan judo Şampiyonası’na katılan başarılı sporcu, 78 kilogramda üçüncü olarak bronz madalyaya hak kazandı. 1-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyona, sporseverlerin ilgisi yoğun oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü judo sporcusu Ece Zurnacı, Kosova’da gerçekleştirilen Büyükler Balkan Judo Şampiyonası’nda 78 kilogramda üçüncü oldu. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi judo sporcusu Ece Zurnacı, uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

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