Trakya Üniversitesinin Kalıcı Yönetim Kurulu Üyesi ve Daimî Genel Sekreteri olduğu bölgenin en büyük yükseköğretim birliği Balkan Üniversiteler Birliği toplantısının açılışı Tiran Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu, Devlet Bakanı ve Baş Müzakereci Majlinda Dhuka, Turizm ve Çevre Bakanı Mirela Kumbo, Trakya Üniversitesi Rektörü ve Balkan Üniversiteler Birliği (BUA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, BUA Dönem Başkanı ve Tiran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Artan Hoxha, Karadeniz Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Prof. Dr. Marian Preda, Karadeniz Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Eden Mamut, Avrupa Başkent Üniversiteler Birliği (UNICA) Başkanı Doç. Dr. Sorin Costreie, Trakya Üniversitesinden Prof. Dr. Emel Gönenç Güler, Dr. Öğr. Üyesi Alperen Karapınar, Dr. Öğr. Üyesi Enes Turbic, Dr. Öğr. Üyesi Esin Ömer Ulukaya, Öğr. Gör. Nurgül Sarsılmaz, Öğr. Gör. Ali Küçükoğlu ve Fırat Güngör, Mustafa Topyanak ile 9 Balkan ülkesinden 37 üniversitenin temsilcisi, rektörler, büyükelçiler, bölgenin siyaset, diplomasi, bürokrasi ve akademisinin önemli isimlerinin yer aldığı 100'ün üzerinde katılımcının yer aldığı toplantı büyük bir açılış töreni ile başladı.

Açılışta konuşan Tiran Üniversitesi Rektörü ve BUA-2024 Başkanı Prof. Dr. Artan Hoxha, BUA-2024 Başkanı olmanın ve bu saygın birliği yönetmenin büyük bir onur olduğunu ifade etti. Üniversiteler arasında kültürel diyalog, bilimsel işbirliği, ortaklaşa bilimsel çalışmalar, araştırma ve inovasyon çalışmalarının artırılması, kültürel, sanatsal ve spor etkinliklerinin düzenlenmesinin önemli olduğunu söyleyen Rektör Hoxha aynı zamanda akademik personel ve öğrenciler için eğitim programları, iletişim ağlarının kurulması ve bilimsel araştırma projelerinin yürütülmesi gibi konuların önemli olduğunu vurguladı. Rektör Hoxha, bu yılki konferansın konularının “Balkanların Avrupa'ya Entegrasyonu” ve “Balkanlar'da Turizmin Tanıtılması” olduğunu belirtti.

Trakya Üniversitesi Rektörü ve Balkan Üniversiteler Birliği (BUA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “21 Nisan 2014'te Edirne’de 36 Balkan Üniversitesi ile yola çıkan ve bugün 11 Balkan ülkesinden 92 üyeye sahip birliğimiz Balkan coğrafyasında akademik iş birliği, kültürel etkileşim ve bölgesel kalkınmanın güçlendirilmesini hedeflemektedir. 2014- 2015 yılındaki toplantı Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde yapılırken, 2017 yılında Sofia St. Kliment Ohridski Üniversitesi, 2018 yılında Tetova Üniversitesi, 2019 yılında Selanik Aristoteles Üniversitesi, pandemi ile verilen aradan sonra 2022 yılında Bükreş Üniversitesi, 2023 yılında Tuzla Üniversitesi ev sahipliğinde toplantımız gerçekleşmiştir. Bu yılki toplantımızda, "Balkanlar'ın Avrupa Bütünleşme Süreci” ve "Balkanlarda Turizmin Tanıtılması" adlı önemli konuları ele alacağız. Bu toplantının, üniversiteler için önemli bir fırsat olduğunu belirtmek isterim. Bilimsel diplomasi, çeşitli sorunların etkili bir şekilde çözümü için potansiyel sunmaktadır. Trakya Üniversitesinin bilimsel diplomasiyle ilgili başarılı uygulamalarını göz önünde bulundurarak, üniversitelerin bu alandaki rolünü vurgulamak önemlidir. Üniversiteler, uzun vadeli ve kalıcı kurumlar olarak, bilimsel diplomasi aracılığıyla daha etkin bir şekilde katkıda bulunabilirler. Aslına bakılırsa benzer sorunlara sahip bir coğrafyanın insanları olarak, sorunların ortak bir şekilde çözülebiliriz. Çözümü uzakta aramaktansa kendi içimize dönerek sorunları çözüme kavuşturabileceğimizi ifade etmek isterim.” dedi.

Rektör Tabakoğlu konuşmasını “BUA VIII. Toplantısı'nın başarılı bir şekilde tamamlanmasına katkıda bulunan öncelikle Tiran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Artan Hoxha, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Berdard Dosti, BUA Önceki Başkanı Rektör Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic’e, Bükreş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Marian Preda, Rektör Yardımcısı Doç.Dr. Sorin Costreie’ye ve Dış İlişkiler Birimi temsilcileri ve organizasyon ekibine teşekkür ederim ve gelecekteki işbirliklerimizin daha da verimli ve başarılı olmasını dilerim.” şeklinde sonlandırdı.

Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu konuşmasında, bölgedeki ve ötesindeki ülkeler arasında bilimsel araştırmalarda iş birliğine duyulan ihtiyacı vurguladı. Balkan Üniversiteler Birliği toplantısında, ortak üniversite programları için sürdürülebilir ortaklıklar ve karşılıklı destek ile birlikte bölge ülkeleri ve ötesindeki bilimsel araştırmanın önemi üzerinde duran Bakan Manastirliu, bölgesel iş birliğinin ve akademik araştırmanın geniş kapsamlı etkilerini ve katılımcılara bu alandaki ilerle