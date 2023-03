Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenen 9’uncu Kyokushin Karate Balkan Şampiyonası'nda Yıldırım Belediyesporlu sporcular 1 birincilik, 6 ikincilik ve 9 üçüncülük ile 16 madalya kazandı.BURSA (İGFA) - Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenen, 7 ülkeden toplam 370 sporcunun katıldığı 9’uncu Kyokushin Karate Balkan Şampiyonası'na 36 sporcusu ile katılan Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü şampiyonada 1 birincilik, 6 ikincilik ve 9 üçüncülük elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Sporcuları tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Her turnuvada olduğu gibi 9’uncu Balkan Kyokushın Karate Şampiyonası’nda da evlatlarımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Yarışma cesareti gösteren tüm evlatlarımızı tebrik ediyor, antrenörlerini ve ailelerini kutluyorum” dedi.

SPOR KENTİ YILDIRIM

Yıldırım Belediyespor'un amatör branşlarda Türkiye'nin en iddialı kulüpleri arasında olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yüzme, karate, güreş başta olmak üzere pek çok branşta milli takımlara sporcu verdiklerini ifade etti. Başkan Oktay Yılmaz, "Elbette öncelikli hedefimiz gençleri kötü alışkanlıklar elde edebilecekleri ortamlardan çıkartıp spora yönlendirmek. Bunda da ciddi oranda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Yıldırım Belediyespor olarak her mahalleye her sokağa ulaşıyoruz. 7'den 70'e her vatandaşımıza spor yapma imkânı sağlamaya gayret ediyoruz. Sporcularımız da sağladığımız bu imkânları boş çıkarmıyor ve ulusal, uluslararası arenada ülkemizi temsil ediyor ve önemli başarılara imza atıyor" diye konuştu.