Türkiye’nin en köklü şirketlerinden ERG Grubu, Ankara – İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi ile sahip olduğu bilgi ve birikimi şimdi de Balkanlar’a taşıyor.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin en köklü müteahhitlik firmalarından ERG Grubu’nun yeni rotası Balkanlar oldu.

Ankara’da kurulan ve son yıllarda yurtdışında büyümeye odaklanan ERG Grubu, 503 kilometreyi aşkın uzunluğuyla dikkat çeken ve Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir il sınırlarından geçen Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi ile edindiği deneyimi Balkanlar’a taşımaya hazırlanıyor.

10 bin kişiye istihdam ve 40 bin kişiye gelir sağlayacak olan Ankara – İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi ile ilgili çalışmalar devam ederken, ERG Grubu, Balkan ülkelerinin de tercihi oldu. Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin Başkanı Milorad Dodik ve ERG Uluslararası Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sani Erbilgin, Bosna Hersek'in ikinci büyük şehri Banja Luka'da Mutabakat Zaptı’na (MOU) imza attı.

DOBOJ – TUZLA – ZVORNİK DEMİRYOLU AĞI İYİLEŞTİRİLECEK

Sırp Başkan Dodik ile ERG Uluslararası Ltd. İngiltere temsilcilerinin son iki ay içerisinde yaptıkları görüşmeler sonucunda imzalanan mutabakat zaptı, demiryolu ağının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla imzalandı.

İmzalar atıldıktan sonra yapılan açıklamada mutabakat zaptının bir amacının da Doboj – Tuzla – Zvornik demiryolu hattının yeniden inşası, elektrifikasyonu, sinyalizasyonu ve modernizasyonu yoluyla gelişen iş birliğinin ilerlemesine katkıda bulunmak olduğu ifade edildi.