Bal sektöründe son 7 yılın ihracat şampiyonu olan Enfabal, Türkiye'deki arıcılara destek olmak ve ürün kalitesini artırmak amacıyla önemli proje hayata geçiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Bugün, birçok markanın ana tedarikçisi konumunda olan Enfabal, Altın Bal, Kafkas, ENC Marmaris Balı, Apa Bal, ENC Bal Petek, Enc birtat ve Ankara Bal Evi gibi markalarla çam balı ve süzme çiçek balı dolumu gerçekleştiriyor. 50 yıllık tecrübesiyle sektörde yenilikçi çalışmalara imza atan Enfabal, çiftçilere önemli bir destekte bulunacak projesini hayata geçirdi.

Enfabal Genel Müdürü Mustafa Ençetin, yaklaşık 4 milyon TL yatırımla gerçekleştirilecek olan “Mobil Gezici Laboratuvarları” projesini duyurdu. Ençetin, "Bu projenin amacı, çiftçilerin ballarını anında analiz ettirerek güvenilir bala en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlamaktır" dedi. Proje ilk olarak Denizli'de pilot bölge olarak hayata geçirilecek ve daha sonra Türkiye genelinde tüm bölgelerde faaliyet gösterecek.