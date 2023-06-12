Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği Ballıkayalar Tırmanış Şenliği doğa sporu tutkunlarına ev sahipliği yaptıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Ballıkayalar Tırmanış Şenliği heyecanlı ve adrenalin yüklü geçti. Türkiye’nin en uzun soluklu kaya tırmanış organizasyonu olan Ballıkayalar Tırmanış Şenliği'nde Kocaeli’nin yanı sıra Samsun, Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Çorum, Trabzon, Ordu, Sakarya, Balıkesir, Mardin ve Mersin'den 12'si kadın 36 sporcu katıldı.

ŞAMPİYONLARA MADALYALARI VERİLDİ

Şampiyonanın son günkü müsabakalarını Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Sinan Fakir, sporcu aileleri ve vatandaşlar izledi. Müsabakalar sonrasında protokol üyeleri dereceye giren sporculara madalya verdi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen “Ballıkayalar Tırmanış Şenliği” Gebze’ye bağlı Tavşanlı Köyü’ndeki Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda yerli tırmanıcıları bir araya getirdi. İki gün süren şenlikte kadınlar kategorisinde Hilal İşcan birinci, Fulya Özcanlı ikinci ve Sahra Alacagergi üçüncü; erkekler kategorisinde ise Barış Yıldırım birinci, Furkan Akkaya ikinci ve Kubilay Eren üçüncü oldu. Master Kadınlar kategorisinde Ayşen Aydın birinci, Zeliha Akçe ikinci ve Nilüfer Sönmez üçüncü; Master Erkekler kategorisinde ise İsmail Satılmış birinci, Yücel Bagatur ikinci ve Ozan Tekbaş üçüncü oldu.