Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinden otizme dikkat çekmek için gökyüzüne yüzlerce balon salındı.BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa'da 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü kutlamalarında deprem bölgesindeki otizmli bireylere dikkat çekmek adına mavi, kırmızı, siyah balonlar gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu.

Deprem bölgesi Hatay’dan görevi için dönüş yapan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Gökyüzüne gönderdiğimiz her bir balon deprem bölgemize, bereket olsun" dedi.

Umudun rengi olarak kırmızı, otizmin rengi olarak maviyi, deprem bölgesindeki çocuklar için siyah balonlar gökyüzüne salındı.

Görüntülere kayıtsız kalamayan Mustafakemalpaşa halkı, gökyüzünü cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.