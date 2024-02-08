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Sanatın ve kültürün kenti olmasının yanında tarihi ve doğal güzellikleri ile de Güney Marmara’nın incisi konumundaki Bandırma, Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun döneminde dördüncü kez Dünya’ya tanıtılıyor.BALIKESİR (İGFA) - Bandırma Belediyesi, Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun öncülüğünde bir kez daha bu yıl 27’ncisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda yer aldı.

Kurtuluş Mücadele’sinin ilk adımında ve son kurşununda Cumhuriyet tarihine imzasını atmış kent olan Bandırma'nın stant alanı ilçenin simgelerinden biri olan Tarihi İskele Binası üzerine kurgulandı. Kuş Cenneti Milli Parkı’nı simgeleyen Peluş büyük kuş figürleri ile hatıra fotoğrafı çekilen ziyaretçiler keyifli anlar yaşadı. Bandırma’nın birbirinden güzel lezzetleri de stant alanında fuar gezginlerine sunuldu.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, “Bandırma’yı sadece bir liman ve sanayii kenti olarak değerlendirmek bizim vizyonumuza uygun değil. Tarihimiz ve kültürümüz çok zengin. Kentimizi her alanda tanıtmaya devam edeceğiz. EMITT Fuarı bu anlamda çok önemli bizim Bandırmamızı bir marka şehrine dönüştürmek için çok çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.