Bandırma Cumhuriyet Meydanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ‘Genç Yetenekler’in sesiyle yankılandı. Cumhuriyet’in ışıl ışıl çocukları, Büyük Zafer’in onuruna birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Bandırma Belediyesi organizasyonunda 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında “Genç Yetenekler Konseri” gerçekleştirildi.

Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen konsere ilgi yoğun olurken, meydan ay yıldızlı Türk Bayraklarıyla kırmızıya büründü. Konserde sahne alan çocuklar ve gençler, sergiledikleri performanslarla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Konseri çocuklarıyla birlikte izlemeye gelen aileler seslendirilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiler.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza konser sonunda sahnede yetenekli gençleri, başarılı performanslarından dolayı tek tek kutladı. Benzersiz bir konser izlediklerini söyleyen vatandaşlar bu etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’ya teşekkür ettiler.