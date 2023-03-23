Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği proje ile üreticiye destek olurken vatandaşın sofrasını kaliteli ve uygun fiyatlı et ile buluşturuyor. Vatandaşları kuşbaşı ete ve kıymaya kilosu 225 liradan ulaşıyor.BALIKESİR (İGFA) - Bandırma Belediyesi’nin “Mobil Et Satış Şubesi” ile vatandaşlar Ramazan ayı boyunca ekonomik, kaliteli ve sağlıklı ete ulaşabilme imkanı bulacak. Bu süreçte hem üretici, hem de vatandaş kazanacak.

KIYMANIN KİLOSU 225 TL

Hizmet vermeye başlayan Mobil Et Satış Şubesi’ni ziyaret ederek açıklamalarda bulunan Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, “Vatandaşlarımız ekonomik anlamda çok zor durumdalar. Pandemi ve doğal afetlerin de etkisinin olduğu yanlış yönetimden kaynaklı bir ekonomik kriz yaşanıyor. Tabi ki biz de yerel yönetim olarak vatandaşlarımızın yanında olmak için birçok proje üretiyoruz. Ramazan Ayı ile beraber birlik, beraberlik ve dayanışma içinde vatandaşlarımızın yanlarında oluyor, aile ekonomilerine bir nebze olsun katkı sağlıyoruz. Üreticiden satın aldığımız canlı hayvanların kesimini gerçekleştirdik ve kasaplar aracılığıyla birer kiloluk kuşbaşı et ve kıyma olacak şekilde paketler hazırlattık. Vatandaşlarımız kuşbaşı ete ve kıymaya kilosu 225 liradan ulaşacaklar. Böylece vatandaşımızın bütçesine 80 ila 120 lira arası katkı sağlamış oluyoruz. Ramazan Ayı boyunca bu hizmetimiz devam edecek ve mobil aracımız Bandırma’nın çeşitli noktalarında bulunacak" diye konuştu.