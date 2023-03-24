Bandırma Belediyesi, kentin farklı noktalarında kurduğu geleneksel iftar sofralarında binlerce kişiyi buluşturuyor.BALIKESİR (İGFA) - Bandırma Belediyesi, birlik, beraberlik ve dayanışmayı pekiştiren on bir ayın sultanı mübarek Ramazan Ayı’nda binlerce kişiyi iftar sofralarında bir araya getirmeye devam ediyor.

Bandırma Belediyesi’nin öncülüğünde ve hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan iftar sofralarında, Ramazan Ayı boyunca her gün toplam 2 bin 500 vatandaş iftarını açıyor. Cumhuriyet Meydanı’nda bin kişilik olmak üzere Aksakal, Doğa, Ergili, Edincik, Ayyıldız ve 100. Yıl mahallelerinde de toplam bin 500 kişilik yemek veriliyor.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki büyük çadırda verilen iftarda hemşehrileriyle bir araya gelerek orucunu açan Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, burada yaptığı açıklamada, “Mübarek Ramazan Ayı’na ulaşmanın manevi huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı süreci boyunca Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere kentimizin birçok noktasında kurmuş olduğumuz büyük iftar sofralarında oruçlarımızı binlerce vatandaşımızla beraber açıyor, gönül birlikteliğimizi sağlıyoruz.