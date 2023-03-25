Günümüzde birçok uzman, merkezi ekonomik yapıların ömrünü tamamladığına inanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Özellikle, değişkenlik gösteren ve çöküş yaşayan bankacılık sisteminin içinde bulunduğu kritik nokta bu görüşleri destekler nitelikte. Bankacılık sistemi zayıfladıkça milyonlarca insan merkezi olmayan para birimlerine yöneliyor ve kripto varlıklar, yatırımcıların küresel bankacılık konusundaki endişelerine karşı dayanıklılığını sürdürüyor.

Bitcoin ve Ethereum’un, son bir hafta içinde sırasıyla %35 ve %26 artış yaşaması bunun bir göstergesi.

Zaman geçtikçe ve kripto büyüdükçe, bankalara bağlı olma ihtiyacının azalacağı ön görülüyor.