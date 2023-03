Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) ekipleri rutin ziyaret sırasında kapıyı açmadığı ve verdiği sesler üzerine fenalaştığı fark edilen Bedriye Teyze’yi kapıyı kırıp yaptıkları müdahaleyle hayata bağladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) personelleri, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası sebebiyle gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında bir kişinin hayatının kurtarılmasına vesile oldu.

Alınan bilgiye göre haftasını kutlayıp, ihtiyaçlarını sormak için Bedriye Teyze’nin evine giden ekipler, kapıyı çaldı ancak açan olmadı.

Evden sesler geldiğini fark eden YADEM personeli, yardım için kapıyı kırarak içeri girdi. Fenalaşmış halde bulunan 80 yaşındaki kadına ilk müdahale Büyükşehir ekiplerince burada yapıldı.

YADEM’in hemşireleri banyoda düşerek fenalaştığı fark edilen kadına gerekli tıbbi işlemi yaptıktan sonra 112’ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve YADEM ekipleri sedyeyle ambulansa taşıdığı yaşlı kadını hastaneye sevketti. Bedriye Teyze’nin banyoda düştüğü ve yerde yatar vaziyette salona ulaşmak için çabaladığı öğrenildi.

Ciddi bir travma yaşadığı belirlenen kadın tedavi altına alındı ve durumunun iyi olduğu ifade edildi.

“AN BE AN TAKİP EDİYORUZ”

YADEM’den yapılan açıklamada, "Bediye Teyze’mizin hayatı için yapılan müdahalenin böyle bir vesileyle gerçekleşmesi ise bizi daha çok gururlandırdı. Şu anda hastanede ve durumu çok şükür iyi. Ekiplerimiz an be an takip ediyor. Tüm ihtiyaçları YADEM tarafından karşılanacak” denildi.