Güzelbahçe Belediyesi’nin meşhur Payamlı Bardacık Festivali’ne ünlüler akın edecek. 10-11 Ağustos tarihlerinde Payamlı Köyü’ünde gerçekleştirilecek festivale İvana ve Suavi katılacak.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi’nin 10’uncu kez düzenlediği Payamlı Bardacık Festivali’ne bu yıl ünlüler geçidine sahne olacak. Payamlı Bardacık Festivali Manken İvana Sert, Sanatçı Suavi’nin en iyi bardacık jüri üyesi olacak.

‘EN İYİ BARDACIK GÖRÜCÜYE ÇIKACAK’

Bu yıl düzenlenecek festivalde Payamlı’nın en iyi bardacıkları yarışacak. Juri üyeleri ünlülerden oluşacak festival renkli görüntülere sahne olacak. Festival kapsamında konserler verilecek, halk dansları gösterisi yapılacak. En iyi bardacığın seçileceği ve ödüllendirileceği yarışmanın yanı sıra festivale gelenler köylülerden alışveriş yapma imkânı bulacak, yapılan etkinliklerle de keyifli bir vakit geçirecek.

‘RENGARENK BİR FESTİVAL OLACAK’

Büyük bir emekle 10 yıl önce başlatmış oldukları bu festivalin artık sınırlarını aşıp başka şehirlerden de insan ağırladıklarını belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “ Bu yıl ayrı bir coşkuyla ve rengârenk bir festival gerçekleştireceğiz. Bu yıl da Payamlı Bardacık Festivali’nin 10’uncusunu yapmanın gururunu yaşayacağız. Bu yıl rengârenk bir festivalle karşılaşacak vatandaşlarımız. Kadınlarımızla birlikte tüm sokakları boyadık, çiçek gibi yaptık. Ayrıca ünlüler geçidine sahne olacak festivalimiz. Sayın İvane Sert bizleri kırmadı. Güzelbahçeli hemşehrimiz sayın Suavi’de bizleri kırmayarak davetimizi kabul etti. Ünlülerimiz bu yıl hem onur konuğumuz hem jüri üyesi olacaklar” dedi.

‘KÖYLÜLER, KÖYÜNÜ TERK ETMEMELİ’

Festivale yakışacak bir görüntü oluşturduklarını söyleyen Başkan Günay, “Köylümüze desteğimiz her yıl olduğu gibi bu yılda devam edecek. Bardacıkları satın alıyoruz. Ayrıca köylümüz ürünlerini orda da satabilecek. Toprağın bereketini göz ardı edersek kalkınamayız, büyüyemeyiz. Toprak bizim vaz geçilmezimiz olmalı. Tarım, medeniyetimizin temelidir ve bizler için büyük bir öneme sahiptir. Köylülerimizin ve çiftçilerimizin özverili çalışmaları sayesinde sofralarımıza lezzetli ve sağlıklı ürünler gelebiliyor. Bardacık incirimiz ise bu ürünler arasında özel bir yere sahiptir; hem lezzeti hem de kalitesi ile bölgemizi temsil eden bir markadır. Bu festivali düzenlemekteki amacımız, sadece bardacık incirimizi tanıtmak değil, aynı zamanda tarımın ve çiftçilerimizin önemini vurgulamaktır. Köylünün köyünü terk etmemesi, üretmesi için köylümüzü desteklemeliyiz. Belediye olarak, her zaman tarıma ve çiftçilere destek olma konusunda özveili çalışıyoruz. Bu doğrultuda, köylülerimize ve çiftçilerimize daha iyi imkânlar sunabilmek için çalışacağız. Köylülerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, üretim süreçlerini kolaylaştırmak ve pazar imkanlarını genişletmek için gerekli adımları atmaktayız ve atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

10. Payamlı Bardacık Festivali 10-11 Ağustos saat 14:00’de Payamlı Köy Meydanında yapılacak. Servis kullanmak isteyen vatandaşlar için Atatürk Mahallesi Otobüs son duraktan Saat 10:00’dan itibaren saat başı kalkacak.