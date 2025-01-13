Kocaeli Gölcük Belediyesi, Türk müziğinin efsanelerinden biri olan Barış Manço’yu, ölüm yıl dönümü olan 1 Şubat’ta düzenleyeceği “Barış Manço Şarkıları Konseri” ile anacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi, Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço'yu vefatının 26. yıldönümünde anmak amacıyla özel bir etkinlik düzenleyecek. 1 Şubat 2025 Cumartesi günü, saat 19.30'da Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda gerçekleştirilecek olan "Barış Manço Şarkıları Konseri" ile muhteşem sanatçının şarkıları, müzikseverlerle buluşacak. Konserde, Barış Manço'nun en sevilen ve hafızalarda iz bırakan şarkıları, solist Yasin Koçman tarafından seslendirilecek.

ANILARDAN SİLİNMEYEN ŞARKILAR DOLU BİR GECE

Ücretsiz düzenlenecek olan konserde; "Dönence" ve "Gülpembe" gibi Manço'nun anılardan silinmeyen eserleri ile dinleyicilere nostaljik bir akşam sunulacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, bu anlamlı konsere tüm hemşehrilerini davet etti.