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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam" mesajı verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın sürdürdüğü operasyonlarla ilgili yeni gelişmeleri duyurdu.

Barış Pınarı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarını sürdürüyor.

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