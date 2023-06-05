Bunlar da ilginizi çekebilir

Etkinlikte perdeyi Antalya Barosu Yırtık Cübbe Tiyatro Topluluğu, ‘Küçük Adam Ne Oldu Sana’ isimli oyunla 18 Haziran Pazar günü kapatacak.

Oyun, 13 Haziran Salı saat 20.00’de başlayacak. 14 Haziran Çarşamba günü ise Ankara Barosu Tiyatro Topluluğu’nun ‘Katil Kim?’ isimli oyunu sahnede olacak. Bursa Barosu Tiyatro Topluluğunun‘Gözlerimiz Kaparım Vazifemi Yaparım’ isimli oyunu 15 Haziran Perşembe, Eskişehir’den SuiGeneris Tiyatro’nun ‘Kargalar’ 16 Haziran Cuma günü sahne alacak.

Oyunların ücretsiz olarak Antalya seyircisiyle buluşacağı etkinlikte perde Antalya Barosu’nun ‘Ayak Bacak Fabrikası’ oyunuyla açılacak.

Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Barosu tarafından düzenlenen etkinlikte oyunlar Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Barosu’nun Avukat Soner Ustaoğlu anısına düzenlediği tiyatro günlerinin ikincisi 13-18 Haziran tarihleri arasında yapılacak. ANTALYA (İGFA) - Yakalandığı hastalığın ardından 2021 yılında hayata veda eden avukat Soner Ustaoğlu anısına düzenlenen Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günlerinin ikincisi 13-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.