Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bartın’da çöp döküm sahasına giden yola bırakılan ve metrelerce uzayan çöp yığınları ile ilgili inceleme başlattı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezine 9 kilometre uzaklıktaki İnkumu Vahşi Çöp Döküm Sahası’na giden yola hafta sonu tonlarca çöp döküldüğünü tespit etti.

Bakanlık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, inceleme başlatıldığı duyuruldu.

Çöplerin hangi kurum veya kişiler tarafından döküldüğü araştırılırken, tespitin yapılmasıyla çevreyi kirletenler hakkında Çevre Kanunu'na istinaden gerekli işlem yapılacağı bildirildi.