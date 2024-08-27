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Geçen sezon yaşadığı şansız yenilgilerle ligi 7. Sırada bitiren Başaran Kuştepespor, bu sezon şampiyonluk hedefiyle start verdi.

Bursa Atıcılar Futbol Sahası’nda lige hazırlanan Başaran Kuştepespor’de teknik direktör Tahsin Hoca’nın direktiflerini uygulayan genç futbolcular, yeni sezonda iddialı olduklarını yaptıkları antrenmanla gösterdi.

Bursa Amatör Lig 2A 2. Grup’ta mücadele eden Başaran Kuştepespor, lige iddialı hazırlanıyor.

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