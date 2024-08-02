Üsküdar Üniversitesi Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRGENMER) Müdürü ve MESSAGE (Microgravity Associated Genetics) deneyi Proje Yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, üniversite tercih döneminde öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Üniversite tercihleri yaparken öğrencilerin dikkat etmesi gereken en önemli faktörlerin, kendi ilgi alanları ve yeteneklerine uygun bir üniversite ve bölüm seçmek olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, “Öğrencilere, seçecekleri alanın onların tutku duyduğu bir konu olması gerektiğini öneririm. Ayrıca, gelecekteki kariyer hedeflerini göz önünde bulundurarak, seçtikleri bölümün onlara bu hedeflere ulaşmada nasıl bir katkı sağlayacağını değerlendirmeleri önemlidir. Kendinizi tanıyın ve hangi alanlarda başarılı olduğunuzu keşfedin. Bu hem akademik başarınızı artıracak hem de üniversite hayatınızdan keyif almanızı sağlayacaktır.” dedi.

ARAŞTIRMA İMKANLARI VE PRATİK DENEYİMLERİN ÖNEMİ

Araştırma imkanlarının, öğrencilerin bilimsel meraklarını keşfetmeleri ve akademik alanda derinlemesine bilgi sahibi olmaları için çok önemli olduğunu kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, “Üsküdar Üniversitesi, öğrencilere geniş araştırma imkanları sunmaktadır. TRGENMER gibi ileri düzey araştırma merkezlerimiz ve modern laboratuvarlarımız, öğrencilere pratik deneyim kazandırmakta ve akademik çalışmalarını desteklemektedir. Öğrenciler, bu imkanları değerlendirerek projelerde aktif rol alabilir, akademik danışmanlarından mentorluk alabilir ve bilimsel yayınlar yapabilirler. Bu tür fırsatlar, öğrencilerin kariyerlerinde öne çıkmalarını ve gelecekteki bilimsel başarılara zemin hazırlamalarını sağlar.” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER UZAY ÇALIŞMALARINDA DA VAR

Uygulama ve proje tabanlı eğitimin, öğrencilerin teorik bilgilerini pratik deneyimlerle pekiştirmeleri açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, şöyle devam etti:

“Üsküdar Üniversitesi olarak, öğrencilerimizi projelere katılım konusunda teşvik ediyor ve çeşitli programlarla destekliyoruz. Örneğin, öğrencilerimiz Türkiye’nin İlk İnsanlı Uzay misyonu kapsamında gerçekleştirdiğimiz MESSAGE bilim misyonu gibi uzay çalışmalarını dahi ilgilendiren projelerde yer alarak, gerçek dünya sorunlarına çözüm üretebiliyorlar. Ayrıca, staj programlarımız ve iş birliği yaptığımız sektörlerle olan bağlantılarımız, öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında iş hayatına daha hazır olmalarını sağlıyor.”

YAPAY ZEKÂ, GENETİK MÜHENDİSLİĞİ ÖNE ÇIKACAK!

Gelecekte bilim ve teknolojide öne çıkacak alanlar arasında yapay zekâ, genetik mühendislik, biyoteknoloji, veri bilimi ve sürdürülebilir enerji gibi alanlar bulunduğuna işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, “Öğrenciler, bu alanlara ilgi duymalı ve kendilerini bu konularda geliştirmelidir. Ayrıca, multidisipliner bir yaklaşıma sahip olmak ve sürekli öğrenmeye açık olmak, geleceğin bilim insanları ve mühendisleri için büyük bir avantaj sağlayacaktır.” dedi