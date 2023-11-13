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İzmir'de Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı atleti Özlem Işık, 30-34 yaş grubunda zirvede yer alırken, genel klasmanda dördüncü oldu.MANİSA (İGFA) - İzmir'de 29. Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu yapıldı. Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen ve startı Anayasa Meydanı'ndan verilen koşuya, kayıt yaptıran 2 bin sporcunun yanı sıra yaklaşık bin civarında vatandaş da katıldı.

Katılımcılar, 4 kilometrelik parkurda Cemal Gürsel Caddesi, Girne Bulvarı ve Atatürk Bulvarı güzergahlarının ardından yarışı Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda tamamladı.

Kadınlar genel sıralamada ilk 3 Delfin Eylül Avcı, Fatma Sarhan ve Ece Özkan'dan oluştu. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı atleti Özlem Işık genel klasmanda dördüncü olurken, 30-34 yaş grubunda zirvenin sahibi oldu.