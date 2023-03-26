Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı Seçil Mutlu Oğuz’un yazdığı ‘Kurdele Ya Da Artı Sonsuz’ adlı başarılı oyun 100’üncü temsilini yaptıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı Seçil Mutlu Oğuz’un kaleme aldığı ve 10 yıl önce sahnelemeye başladığı ‘Kurdela Ya Da Artı Sonsuz’ adlı oyun 100’üncü kez sanatseverlerle buluştu.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi Oda Tiyatro’da 100’üncü temsiline çıkan oyun tiyatro severlerden ilk günkü gibi ilgi gördü. ‘Kurdele Ya Da Artı Sonsuz’ adlı oyun, günümüzde hala güncelliğini koruyan kadına yönelik şiddetin hem fiziksel hem psikolojik boyutlarını ele alıyor.

Oyunun yazarlığını, yönetmenliğini ve oyunculuğunu yapan Seçil Mutlu Oğuz, 100’üncü oyun öncesi heyecanını ve duygularını paylaştı. Çok büyük gurur yaşadığını ifade eden Oğuz, “10 sene önce bu oyunu yazıp, yönetip, oynadığımda bugüne kadar geleceğini düşünmemiştim. 40 kişilik bir salonda başladığımız oyun bugüne kadar çok sevildi ve ilgi gördü. İlk yazarlık denememde bana ve kurumuma güzel ödüller getirdi. Çok mutluyum. Yakın zamanda da final olacak. Tadında bırakacağız” dedi.

KADINA ŞİDDETE DİKKAT ÇEKİLDİ

Oyunun konusunun kadına şiddet olduğunu fakat erkek seyircinin de beğenisini kazandığını söyleyen Oğuz, “Bugüne kadar oyunumu çok fazla kişi izledi. Umarım farkındalık kazandırabilmişimdir. Bir insanın bu salondan çıktıktan sonra eşine ve çocuğuna karşı bakışını değiştirebildiysem başarmışımdır” diye konuştu.