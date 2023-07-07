“Sporcu Ödülleri Töreni”ne katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çeşitli branşlarda önemli başarılara imza atan sporcu ve antrenörle bir araya gelip ödüllerini teslim etti. Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 164 başarılı sporcu ve 108 antrenöre toplam 2 milyon 616 bin 840 lira ödül verdi.MERSİN (İGFA) - Ödül törenine Başkan Seçer’in yanı sıra Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Kır Çiçekleri, birçok branşta Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlarında ödül alan başarılı sporcular, antrenörler ve aileleri katıldı.

164 başarılı sporcu ve 108 antrenöre toplam 2 milyon 616 bin 840 lira ödü

Düzenlenen ödül töreninde Mersin’i spor ve sporcu kenti yapmak için birçok projeye imza atan ve ilkleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi tarafından, Türkiye’yi Avrupa’da ve dünya genelinde çeşitli branşlarda temsil ederek gurur verici başarılara imza atan 164 başarılı sporcu ve 108 antrenöre toplam 2 milyon 616 bin 840 lira ödül verildi.

Seçer: “Mersin ve Türkiye sporuna destek vermeye gayret ediyoruz”

Konuşmasına “Marifet iltifata tabidir” diyerek başlayan Başkan Seçer, salonda bulunan sporcuları, antrenörlerini ve ailelerini elde edilen başarılardan dolayı tebrik etti. Ödüllerin takdiminden önce Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın çalışmaları hakkında bilgi veren Seçer, kendisinin 2019 yılında göreve başladığında ‘Spor Birimi’nin müdürlükten ibaret olduğunu hatırlatarak, “‘Spor önemliyse, sporu önemsiyorsak, sporcu bir başkan varsa sporla ilgili çalışmaları yapacak birime ihtiyaç var’ dedik. Onun için de daire başkanlığını kurduk. 2019 yılından sonra da Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi olarak Mersin ve Türkiye sporuna destek vermeye gayret ediyoruz” dedi.

“Sporun kutsal, birleştirici, bütünleştirici özellikleri var”

Sporun; barış, birlik, beraberlik ve insanların bir arada olması demek olduğunu söyleyen Seçer, takım ruhu, yardımlaşma, centilmenlik, emek, başarı ve onun sağladığı mutluluk gibi çok geniş kavramların da sporu tanımlarken kullanılabileceğini kaydetti. Seçer, “Sporcular; dili, dini, ırkı, mezhebi, meşrebi ayrımı olmadan, farklı ülkelerden ya da ulusal bazdaki yapılan etkinliklerde, müsabakalarda bu ruhla müsabakaya çıkıyorlar. Kimsenin siyasi görüşü, mezhebi, dini inancı bizi ilgilendirmiyor. Burada her birimiz sporsever olarak bulunuyoruz. İşte sporun böyle kutsal, birleştirici özellikleri var. Onun için ‘Spor’ diyoruz ve hem ulusal hem uluslararası çok değerli, iyi organize edilmiş etkinliklerde yapmak istiyoruz, yapıyoruz da” diye konuştu.

2023 yine spor etkinlikleri ile dopdolu

Büyükşehir Belediyesi olarak 2023 yılı içerisinde yapılacak olan spor organizasyonları hakkında bilgi veren Seçer, geçtiğimiz günlerde yapılan 2. Kilikya Ultra Maratonu’nun yanı sıra Geleneksel Fındıkpınarı Futbol Turnuvası’nın 7 Temmuz-30 Ağustos arasında, U11- U12 Futbol Şenlikler Ligi’nin 8-26 Temmuz'da, pandemi nedeni ile ara verilen Tour of Mersin Bisiklet Turu’nun 14-17 Eylül tarihlerinde, ProBeach Plaj Voleybolu Turnuvası’nın 6-8 Ekim’de, 2. Tarsus Kleopatra Bisiklet Festivali’ni 13-15 Ekim’de, 15.’si yapılacak olan Tarsus Yarı Maratonu’nun 22 Ekim’de, Uluslararası Mersin Maratonu’nun 10 Aralık’ta gerçekleştirileceğini söyledi. Uluslararası Briç Festivali’nin de her yıl olduğu gibi geniş katılım ile düzenleneceğini de ifade eden Seçer, bu etkinliklerin yanı sıra küçük çaplı organizasyonların da hayata geçirileceğini söyledi.

“Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız”

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olduğunu hatırlatan ve bu durumu çok önemsediklerini dile getiren Seçer, “Türk milleti olarak 100 yıl boyunca cumhuriyetimizi yaptıklarımızla taçlandırma gayreti içerisinde olduk. İlelebet cumhuriyeti yaşatacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve mücadele arkadaşlarının kurup bizlere emanet ettiği cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız. Bu kapsamda ‘Yüzde 100 Cumhuriyet’ adı altında spor etkinliklerimiz de olacak. Her ilçede ve farklı kategorilerde etkinlikler yapacağız. Sadece ilçelerin merkezlerine değil, kırsal mahallelerine kadar giderek oradaki çocuklarımıza da spor aktiviteleri yaptırmak için arkadaşlarımız çok güzel ve değişik etkinlikler planladılar” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ‘Kır Çiçekleri’ projesinden de söz eden Seçer, projenin devam edeceğini belirterek, “Bu projemizde yatılı kız sporcu öğrencilerimiz var. Bunlar kırsal mahalleden bulunan yetenekli sporcularımız. Bu yıl da atletizm dalında çok değerli başarılara imza attılar. Her geçen yıl çok daha iyi başarılar elde ederek, hem Mersinimizin, uluslararası platformda da Türkiye’mizin isminden söz ettirecekler” dedi.

“Kentimiz deniz kenti, ancak su sporlarında maalesef gerideyiz”

Futbol, basketbol, voleybol, tenis, jimnastik, okçuluk ve masa tenisi branşlarında gerçekleşen spor okullarının devam edeceğini de aktaran Seçer, kısa süre içerisinde de Babil Su Sporları Merkezi’nin hizmete başlayacağını duyurdu. Mersin’in su sporları branşında daha etkili olması gerektiğine dikkat çeken Seçer, “Orada kano, kürek gibi deniz su sporları ile ilgili etkinlikler yapılabilecek, can kurtaran kursları dahi vereceğiz. Kentimiz deniz kenti, ancak bu konuda geri olduğumuzu maalesef üzülerek ifade etmek istiyorum. Su sporları ile ilgili branşlarda çok daha fazla iddia ortaya koymamız gereken bir kentiz. Ama tesis yokluğundan, biraz da toplumsal bilinçten kaynaklı burada geri noktalarda olduğumuzu söyleyebilirim” diye konuştu.

“Bisiklet bilinci topluma yerleşecek”

Mersin’in uygun olan her caddesini bisiklet yolları ile donatmak istediklerini de sözlerine ekleyen Seçer şunları kaydetti: “Ölçüleri uygun olan her yerde bisiklet yolunu yapıyoruz ve bisiklet sürücüsünün güvenliği için de o delinatörleri koyuyoruz. Diyorlar ki ‘Başkanım zaten bisiklet yollarını pek kullanan yok, dolayısıyla bunları boşa yapıyorsunuz’. Benim bu görüşe katılmam mümkün değil. Bu bilinç topluma yerleşecek. Mersin gibi yaz memleketinde, zemheri soğuğunun olmadığı, Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bir yerde, bisiklet hem ulaşım aracı hem bir spor aktivitesi olarak çok rahat yapılabilecek bir spordur. Bunun için de ısrarla, yol çalışmalarında bisiklet yolu yaptığımız gibi yaklaşık 18 kilometrelik sahilde yaptığımız bir ucu Mezitli bir ucu Akdeniz ilçesi tren İstasyonu olan sahil bisiklet yolları gibi spesifik bisiklet yollarının da yapımını sürdüreceğiz.”

“164 sporcu ve 108 antrenörümüze 2 milyon 619 bin TL ödül dağıtımı yapacağız”

Seçer, bu yıl geçen seneye göre iki kat daha fazla ödül dağıtımı yapılacağını belirterek, “164 sporcu ve 108 antrenörümüze 2023 yılının başarılı sporcu ve antrenör ödüllerini vereceğiz. Toplamda 13 branşta 272 kişi bizden ödül alacaklar. 164 sporcumuza 2 milyon 165 bin, antrenörlerimize de 455 bin TL olmak üzere 2 milyon 619 bin TL ödül dağıtacağız. Geçen sene 94 sporcu ve 65 antrenöre 1 milyon 148 bin TL’lik ödül dağıtımı olmuştu. Bu yıl iki katından biraz daha fazla bir oranında artırım yaparak bu ödülleri başarılı sporcularımıza dağıtma imkanımız olacak” dedi.

“Bu yıl da amatör spor kulüplerine katkı yapacağız”

Büyükşehir’in aynı zamanda amatör spor kulüplerine de destek verdiğini belirten Seçer, “Amatör sporların çok geliri yok. Mutlaka kurumların, kuruluşların amatör spor kulüplerine destek olması gerekir ki yürüyebilsinler, hayatlarını idame ettirebilsinler. 2022 yılında 219 kulübümüze 4 milyon 66 bin lira katkıda bulunduk. Bu yıl da Kasım ayında uygun bir artışla yine amatör spor kulüplerine katkı yapacağız” diye konuştu.

“Mersinimiz sporcu kenti olabilecek özelliklere sahip”

Seçer, Mersin’in spor alanında daha yüksek seviyelere ulaşabilmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Mersinimiz bir sporcu kenti olabilecek özelliklere sahip. Sadece başarılı sporculara parasal destek vererek teşvik değil, başarılı sporcuların yetişmesine de altyapı oluşturacak çalışmalara imza atmak gerekli. Mutlaka makro anlamda Spor Bakanlığı’nın konusu ama yerel yönetimler bu konuda da kendi imkanları dahilinde üzerine düşeni yapacaklardır ve her spor branşında başarılı sporcuların yetişmesi için altyapı oluşturmak için projeler geliştireceklerdir” dedi.

Büyükşehir olarak Mersin’i sporun ve sporcunun kenti yapmak adına hayata geçirdikleri projelere devam edeceklerini kaydeden Seçer, “Bıkmayacağız, usanmayacağız. Daha güzel bir Mersin’de, daha güzel bir Türkiye’de, daha güzel bir dünyada yaşamak için hepimiz gayret göstereceğiz. Huzur, barış, kardeşlik içerisinde, kavga etmeden, savaşmadan daha adaletli, kimsenin hakkını yemeden, bir tarafta yoksullukla oluşan kesimler, bir tarafta varsıl kesimler olmadan dünyadaki her noktada insanın medeni bir yaşam seviyesine kavuşabilmesi için hep beraber gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ise, Büyükşehir Belediyesi’nin spora ve sporcuya verdiği desteğin önemini vurgulayarak, “Mersin, bir turizm şehri. Mersin, medeniyet şehri. Ama Mersin aynı zamanda bir spor kenti olacak. Bir tek eksiğimiz su sporlarıyla alakalı. İnşallah planlamasını yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da yerel yönetimlerin de spor kulüplerine destek olması gerektiğini ve Büyükşehir Belediyesi’nin bu anlamda diğer belediyelere örnek olduğunu belirterek, “Burada ödül alan tüm arkadaşları kutluyorum. Gerçekten çok büyük işler yaptılar. Tabi ki onlara destek veren, cesaretlendiren ailelerini de kutluyorum. Ödül alan sporcularımızın çoğalmasını ve Mersin’den de Türkiye’de isim yapan sporcular çıksın istiyorum” dedi.

Konuşmaların ardından başarılı sporcular ve antrenörlere ödülleri teslim edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Sedat Kızmaz: “Önümüzde Avrupa Şampiyonluğu var”

Peru’da yapılan Dünya Şampiyonasında milli takımı temsil eden ve üçüncü olan Down sendromlu sporcu Sedat Kızmaz, “Önümüzde Avrupa Şampiyonluğu var. Mersin’i temsilen katılacağım. Başkan’ımızı çok seviyorum” diye konuştu.

Murat Oruç: “Başkan’ımızın destekleri sayesinde daha çok motive olup çalışıyoruz”

13 Temmuz’da İtalya’da yapılacak Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek olan sporcu Murat Oruç, “Ankara’da geçtiğimiz günlerde Türkiye rekoru kırdım. Bocce dalında Türkiye şampiyonluklarım var. Başkanımız bizi desteklediği için çok güzel hissediyorum” dedi.

Son Dünya Şampiyonasında Dünya üçüncülüğü ve İslami Dayanışma Oyunları Şampiyonası sporcu Mehmetcan Yakın, “Vahap Başkan’ımıza çok teşekkür ederim. Bu yolda bizi daha istekli, daha arzulu daha hedef odaklı hissettirdiği için çok mutluyum. Başkanımız bizim gibi sporcuları ödüllendirerek daha fazla başarı yakalamamızı sağlıyor. Daha fazla hırslanıp daha çok çalışıyoruz. O yüzden canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Niyazi Kutlay: “Vahap Başkan’ın bu projesi diğer Belediyelere önayak oldu”

Disiplinli ve sürekli çalışarak başarılar yakaladığını söyleyen Milli takım antrenörü Niyazi Kutlay, “Her sene birçok sporcumuzu milli takıma kazandırarak derece elde ediyoruz” dedi. Mehmetcan’ı okuldayken keşfeden antrenör Niyazi Kutlay, “Onun ufkunu genişleterek dünyaya açılmasına yardımcı oldum ve beraber bir yolculuğa başladık. O yolculukla birlikte, dünyada birçok ülke gezdik. Yurtdışına ilk transfer olan sporcu olarak tarihe geçti” dedi.

Bocce dalında 52 sporcu yetiştirerek milli takımın kemik kadrosunu Mersinli sporcuların oluşturduğunu söyleyen antrenör Kutay, “Vahap Başkan’ımızın sporculara verdiği ödüller bizleri kamçılıyor. Her sene buraya gelip bu ödülü almak için sporcular daha konsantre olup daha çok çalışıyorlar. Başkan’ımızın yaptığı bu uygulama bir ilk oldu ve diğer Büyükşehir Belediyelerine ön ayak oldu. Onlar da bu projeden esinlenerek uygulamaya başladı” diye konuştu.

“İki kez üst üste şampiyonluk kazanan Hilal’in yeni hedefi Avrupa Şampiyonası”

Anasınıfından beri Kick Boksla uğraşan Hilal Sonay, “Spora olan sevdam küçüklükten geliyor. Birçok yerde derece ile Mersin’e döndüm. İki sene üst üste Kick Boksta Dünya Şampiyonu oldum. Şimdiki hayalim Avrupa Şampiyonası. Başkan’ımızın desteklerinden dolayı çok mutluyuz. Onların bu projeleri bizleri daha çok cesaretlendiriyor ve daha çok motive olarak çalışıyoruz” dedi.