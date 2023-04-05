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Programda, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı ve Ertuğrul Cevahir, Başbuğ Alparslan Türkeş’i anan birer konuşma yaptı.

MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 26. yılı nedeniyle Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı’nda anma programı düzenlendi. KÜTAHYA (İGFA) - Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Kütahya'daki anma programına; Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Belediye Başkan Yardımcılarımız Abdullah Damcı, Murat Arık, Ertuğrul Cevahir ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

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