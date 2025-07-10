Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu, süreli yayınların şart ihlalleri nedeniyle cezalar uygularken, alan adı değişikliği taleplerini değerlendirdi. BİK toplantısında ayrıca basın mensuplarına borç yardımı kararı da alındı.İSTANBUL (İGFA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu, resmî ilan ve reklam yayımı, internet haber sitelerinin alan adı değişikliği talepleri, süreli yayınların kredi istekleri, basın çalışanlarının yardım ve borç talepleri ile idari konuları görüştü.

Toplantıda, çeşitli ihlaller nedeniyle süreli yayınlara cezalar verilirken, destek kararları da alındı.

İHLALLER VE CEZALAR

BİK'in resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada; 195 sayılı Kanun’un 49. maddesi uyarınca, Adıyaman’da 1 gazetenin kadro şartı ihlali (3 gün), Adana’da 1 gazetenin sayfa düzeni ihlali (1 gün), Çorum’da 1 gazetenin sayfa düzeni ve baskı esasları ihlali (3 gün), İstanbul’da 2, Ankara’da 1 internet haber sitesi ile Bursa’da 1, İstanbul’da 2 gazetenin resmî ilan yayımlamama ihlali (3’er gün), Sivas’ta 1 gazetenin hatalı ilan yayını (3 gün), Balıkesir’de 3, Çanakkale, Çorum, Sinop ve Sivas’ta 1’er internet haber sitesinin ziyaretçi trafik ihlali (3’er gün), Düzce ve Sivas’ta 1’er gazetenin defter tutma ihlali (3’er gün), Trabzon’da 1 gazetenin kadro, satış ve defter tutma ihlali (3 gün), İzmir’de 1 gazetenin kadro ve asgari fiili satış ihlali (3 gün), İzmir’de 1 gazetenin asgari fiili satış ihlali (3 gün), Sivas’ta 1 internet haber sitesinin işyeri ve ziyaretçi trafik ihlali (3 gün), Trabzon’da 1 internet haber sitesinin kadro, içerik ve haber sayısı ihlali (3 gün) nedeniyle resmî ilan ve reklam kesme cezası uygulandı.

Balıkesir’de 1 gazetenin resmî ilan hakkının sona ermesi, Bitlis ve Isparta’da 1’er internet haber sitesinin bekleme süresi kararlarına yapılan itirazlar reddedildi.

Diyarbakır ve Van’daki 1’er internet haber sitesinin alan adı değişikliği talebi ise onaylandı.

Toplantıda ayrıca 25 basın mensubunun borç talebi kabul edilerek, her birine 12 bin TL (toplam 300.000 TL) faizsiz, 12 ay vadeli borç yardımı yapılmasına karar verildiği kaydedildi.