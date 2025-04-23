Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, basın özgürlüğünü ve meslek etiğini savunma misyonuyla 1988 yılında kurulan Basın Konseyi 37. yılı için İstanbul’da düzenlenen törene katıldı.ESKŞEHİR (İGFA) - Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç’in ev sahipliğinde geçen geleneksel kuruluş yıl dönümü yemeğine, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin yanı sıra önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, önceki dönem İzmir Milletvekili Güldal Mumcu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Basın Konseyi Kurucu Başkanı Oktay Ekşi, Basın Konseyi İkinci Başkanı Misket Dikmen ile Basın Konseyi Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri katıldı.

Özel gecede, Pınar Türenç tarafından Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e Onur Ödülü verildi.

Başkan Ayşe Ünlüce, basın özgürlüğünün ve etik gazeteciliğin toplumun demokratik gelişimi açısından hayati önem taşıdığını vurgulayarak, Basın Konseyi’nin bu alandaki çalışmalarının değerli olduğunu ifade etti. Başkan Ünlüce, “Basın özgürlüğüne, eğitime ve demokrasiye yaptığı katkılar nedeniyle onur ödülüne layık görülen Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Hocamızı kutluyor, nazik daveti için Basın Konseyi Başkanı Sayın Pınar Türenç’e teşekkür ediyorum.” dedi.

Büyükerşen de, “Duayen gazetecilerle bir araya geldiğimiz gecede Basın Konseyi tarafından onur ödülüne layık görülmekten büyük mutluluk duyuyorum. Konsey Başkanı Pınar Türenç başta olmak üzere yönetimine teşekkür ediyor, bu mesleği onuruyla yapan tüm gazetecilere selam ve sevgilerimi iletiyorum.” diye konuştu.