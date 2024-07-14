Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye’ye örnek olacak Başiskele Su Sporları Merkezinde çalışmalar devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Amatör sporun her alanına destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Su Sporları Merkezinde çalışmalara devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında tesis Türkiye’ye örnek olacak.

Ülke sporunun gelişimi için amatör spor kulüplerine malzeme desteği veren, spor tesislerinin gelişmesine katkı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eksik spor alanlarının yapımına devam ediyor. Bu kapsamda şehri denizle bütünleştirme vizyonuna katkı sağlayacak önemli bir tesis olan su sporları merkezinde çalışmalar sürüyor.

Yelken ve deniz küreği sporları için planlanan su sporları merkezi toplam 2 bin 129 metrekare alan içerisinde yapılacak. Sporcuların eğitim, antrenman ve antreman sonrası kullanım alanları içeren projede idari birimler, sosyal alanlar, yelken ve kayık depolama alanları da yer alacak. Projenin A ve C Blok çelik yapıların çatı imalatları tamamlandı. Ekipler cephe panel kaplama işlemlerine başlayacak. Proje içerisinde yer alan prefabrik yapının çatı kaplama imalatları sürüyor.