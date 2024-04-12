Kocaeli Büyükşehir, Türkiye’ye örnek olacak Su Sporları Merkezi’nin temelini attı.Merkez, Kocaeli’ni su sporlarında daha profesyonel bir konuma taşıyacak.KOCAELİ (İGFA) - “Sporun Başkenti Kocaeli” vizyonu doğrultusunda sporun her branşına büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şimdi de Spor Sporları Merkezini kente kazandırıyor. Bu kapsamda Başiskele ilçesinde projelendirilen Başiskele Su Sporları Merkezi’nin temeli atıldı. İnşa edilecek su sporları tesisiyle birçok yelken ve deniz küreği sporcusu tüm yıl boyunca çalışabileceği gibi yurt dışından kamp için gelecek sporcular ile birlikte antrenman yapma fırsatına da sahip olacak.

TEMELİ ATILDI

Kocaeli’de düzenlediği uluslararası şampiyona ve turnuvalarla ülke sporunun gelişimine büyük katkılar sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, su sporları noktasında şehri denizle bütünleştirme vizyonuna katkı sağlayacak önemli bir tesisi şehre kazandırıyor. Bu kapsamda Başiskele ilçesi Yeniköy Karşıya Sahiline inşa edilecek Su Sporları Merkezi’nde hafriyat çalışmaları tamamlandı. Temeli atılan merkezde çelik binaların yapımı için atölye ortamında çalışmalar sürüyor.

SU SPORLARI MERKEZİ

Yelken ve deniz küreği sporları için planlanan su sporları merkezi toplam 2 bin 129 metrekare alan içerisinde yapılacak. Sporcuların eğitim antrenman ve antrenman sonrası kullanım alanlarını içeren projede idari birimler, sosyal alanlar, yelken ve kayık depolama alanları yer alacak.