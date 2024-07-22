Türkiye’ye örnek olacak Başiskele Su Sporları Merkezi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’ni ve ülkemizi yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda temsil edecek sporcuların yetişmesi amacıyla pek çok tesis yatırımında bulunan Büyükşehir Belediyesi, kentte ihtiyacı hissedilen spor alanlarının yapımına devam ediyor. Bu kapsamda şehri denizle bütünleştirme vizyonuna katkı sağlayacak su sporları merkezinin inşası Başiskele Yeniköy Sahili’nde yoğun bir tempoda sürüyor. Ekipler projede son olarak çatı imalatını tamamladı.

Ekipler yakın zamanda yapının cephe sandviç panellerin imalatına başlayacak. Prefabrik içinde şap imalatına başlayan ekipler ardından seramik imalatlarına geçecek. Projede bir yandan elektrik ve mekanik işler devam ediyor.

YELKEN VE KAYIK DEPOLAMA ALANLARI

Yelken ve deniz küreği sporları için planlanan su sporları merkezi toplam 2 bin 129 metrekare alan içerisinde yapılacak. Sporcuların eğitim antrenman ve antrenman sonrası kullanım alanları içeren projede idari birimler sosyal alanlar yelken ve kayık depolama alanları da yer alacak. Tesisin hizmete açılmasıyla Kocaeli’deki su sporları kulüplerinin sporcu yetiştirme çalışmalarına ve uluslararası başarılarına katkı sağlanması hedefleniyor.