Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Yakup Altun Stadına sentetik çim saha ve tesis binası yapımı için ihale gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Amatör spora ve sporculara büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sporcuların kullandığı sahaların yenilenmesi ve iyileştirilmesine de özen gösteriyor. Bu kapsamda Başiskele Yakup Altun Stadına sentetik çim saha ve tesis binası için ihale gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda düzenlenen elektronik ihaleye 4 firma teklif verdi. Futbol sahasının yenilenmesi ve idari bina için en düşük teklif 32 milyon 123 bin 456 TL oldu. Teklifler komisyon tarafından incelendikten sonra değerlendirmeye alınacak.

400 TAKVİM GÜNÜNDE BİTİRİLECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sporun her dalına yönelik spor kompleksi çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda amatör spora ve sporculara büyük destek veren Büyükşehir Belediyesi, sporcuların kullandığı alanların da onarımını gerçekleştiriyor. Düzenlenen ihaleyle 10.000 m²'lik alanda sentetik çim saha ve tesis binası yapılacak. Yakup Altun Spor Tesisi projesinde 68 x105 m’lik saha, müsabakalar ve antrenman için sentetik çime revize edilecek. Ayrıca projede bin 440 metrekare inşaat alanına sahip betonarme tesis binası yapılması da planlandı. Bununla birlikte gece maçı oynamaya elverişli aydınlatma ve otomatik sulama, çevre düzenlemesi, çevre çit ve duvarları yapılması proje de yer alıyor. İhaleyi kazanan firmaya yer teslimi yapıldıktan sonra 400 takvim gününde çalışmalar bitirilecek.